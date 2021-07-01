Детали путинского закона

Под "охраной Росгвардии" находятся в том числе и акватории Керченского пролива и построенного Россией моста через него. Об этом говорится в пояснительной записке к закону Путина.

Читайте также Москве не дает покоя "Си Бриз": Россия вывела в Черное море подводную лодку "Колпино"

Кроме того, российские военные могут блокировать акватории российского энергомоста с Крымом.

Президент России внес изменения в закон "О войсках национальной гвардии России". Они позволяют закрывать акватории при попытке как "незаконного пересечения и проникновения", так и при попытке покинуть ее.

Ранее Россия заявляла о блокировании движения судов в Керченском проливе

Рекомендуем Россия снова атакует суверенитет Украины, – временно поверенная в делах США