В настоящее время Пекин имеет большее влияние на Москву, чем на Тайвань или Гонконг. Более того, Россия зависима от Китая больше, чем страны бывшего Советского Союза зависели от нее. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Николай Давидюк.

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О чем удалось и не удалось договориться Си с Путиным

Си Цзиньпин приехал в Москву за российскими ресурсами и получил их. В то же время Путин также одержал "стратегическую победу" – ему удалось договориться о том, что китайские спортсмены приедут на игры в российскую Казань.

Путин не получил вхождения Китая в войну. В то же время, не исключено наличие определенного протокола о поставках оружия через страну-прокладку. К примеру, Северная Корея или Беларусь. Однако сейчас они не готовы его публиковать и, возможно, он даже не будет выполнен,

– рассказал политолог.

Кроме того, Россия не смогла удержаться, чтобы не подложить свинью Китаю. Речь идет о 9 убитых ЧВК "Вагнера" китайцах. Это возмутило Си Цзиньпина, но у него была четкая миссия во время поездки – выкачать ресурсы из России.

Поведение российского диктатора во время встречи с главой Китая свидетельствует о том, что он чувствовал себя там неуверенно. Это хорошая демонстрация того, что Путин не достиг тех целей, которые ставил перед приездом Си в Москву.

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Путин проиграл трижды

Давидюк отметил, что самое главное из этого визита – Россия трижды проиграла. Речь идет о:

проигрыше оккупантов на поле боя в Украине;

стратегическом поражениеи касательно приверженности Западу, потому что он не будет лоялен к России;

проигрыше войны автократических стран, когда Россия стала вассалом Китая.

Путин проиграл трижды во время этого визита, поэтому 3:0 не в его пользу. В этом случае мы можем считать, что Путин входит в историю как величайший лузер России. Путин проиграл Россию китайцам,

– подчеркнул Давидюк.

По его словам, Китай не занял военную позицию относительно войны России в Украине. Пекин будет продолжать мешать и балансировать, но мощную военную помощь с его стороны Кремлю мы не увидим.

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"Мы будем видеть определенное присутствие Китая и доминирование над Россией, но сейчас это не критично для проведения контрнаступления и отвоевания наших территорий", – подытожил политолог.