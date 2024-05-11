Китайская хитрость: почему Си Цзиньпин поехал в тур по Европе перед встречей с Путиным

Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Европу после пятилетнего перерыва. Вероятно, что неслучайно этот визит состоялся перед вероятным приездом Путина в Китай.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что китайцы в целом являются довольно хитрыми дипломатами.

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Зачем Си посетил Сербию и Венгрию

Гудков отметил, что Си Цзиньпин ведет прагматичную политику в собственных интересах. Францию он посетил, чтобы увидеть, каково отношение Запада к нему. Потому что Макрон представляет "Большую семерку" (G7) и вообще всю западную коалицию.

И заодно, чтобы не разочаровывать Путина посетил Венгрию и Сербию,

– сказал российский оппозиционер.

Эти 2 страны в Европе, заметил он, по большому счету являются наиболее ориентированными на Путина. Можно прямо сказать, что Орбан является агентом российского диктатора, а Сербия занимает очень пропутинскую позицию.

Он добавил, что ни Сербия, ни Венгрия не имеют большого влияния в мире. Поэтому приезд в эти страны был жестом в сторону Путина. Си Цзиньпин таким образом показал кремлевскому диктатору, что не бросает его.

Китайцы хитрые дипломаты

Российский оппозиционер считает, что Си Цзиньпин мог намеренно совершить визит во Францию перед вероятным приездом Путина в Китай.

Может быть это такая китайская хитрость,

– заявил Гудков.

Ведь, по его словам, таким образом лидер Китая сможет отказать Путину в ключевых вопросах, сославшись на достигнутую с Западом договоренность.

По его словам, китайцы в целом довольно хитрые дипломаты, поэтому не исключено, что события во внешнеполитической деятельности Пекина были специально подобраны по хронологии.

Что известно о визите Си в Европу