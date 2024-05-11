Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що китайці загалом є доволі хитрими дипломатами.

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Навіщо Сі відвідав Сербію й Угорщину

Гудков зазначив, що Сі Цзіньпін веде прагматичну політику у власних інтересах. Францію він відвідав, аби побачити, яким є ставлення Заходу до нього. Тому що Макрон представляє "Велику сімку" (G7) та й загалом усю західну коаліцію.

І заодно, щоб не розчаровувати Путіна відвідав Угорщину і Сербію,

– сказав російський опозиціонер.

Ці 2 країни в Європі, зауважив він, великою мірою є найбільш орієнтованими на Путіна. Можна прямо сказати, що Орбан є агентом російського диктатора, а Сербія займає дуже пропутінську позицію.

Він додав, що ні Сербія, ні Угорщина не мають великого впливу у світі. Тож приїзд до цих країн був жестом у бік Путіна. Сі Цзіньпін так показав кремлівському диктатору, що не кидає його.

Китайці хитрі дипломати

Російський опозиціонер вважає, що Сі Цзіньпін міг навмисно здійснити візит до Франції перед ймовірним приїздом Путіна до Китаю.

Може бути це така китайська хитрість,

– заявив Гудков.

Адже, за його словами, так лідер Китаю зможе відмовити Путіну в ключових питаннях, пославшись на досягнуту із Заходом домовленість.

За його словами, китайці загалом доволі хитрі дипломати, тому не виключено, що події у зовнішньополітичній діяльності Пекіна були спеціально підібрані за хронологією.

Що відомо про візит Сі до Європи