Глобальный игрок не может зависеть от аутсайдера, – Подоляк о визите Си Цзиньпина в Москву

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит в Москву. Однако такой глобальный игрок как Китай не может зависеть от России, и на самом деле Владимир Путин должен лететь в КНР.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Кроме того, он добавил, если Китай стремится быть глобальным игроком, то должен получать действительно качественную аналитику и понимать последствия не только своих действий, но и слов.

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Китай пока не понимает своей роли

Подоляк подчеркнул, что так называемый "мирный план" Китая, который говорит, что Украина после года войны должна проиграть, а Россия пусть остается на оккупированных территориях – не о глобальности. Он о непонимании стратегии на ближайшие 5 – 15 лет. Хотя Пекин обычно планирует десятилетия.

Так что это выглядит странно, как и попытки заигрывать с историческим аутсайдером, которым является страна-агрессор. Ведь Россия в нынешнем виде не будет существовать, поэтому любая поддержка или договоренности с ней – это минус к карме и токсичность репутации.

Глобальный игрок не может позволить себе зависеть от аутсайдера. Напротив, аутсайдеры равняются на глобального игрока. Так что протокольно должен быть не визит Си Цзиньпина в Москву, а визит Путина даже не в Пекин, а в другой населенный пункт, чтобы что-нибудь попросить,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По его мнению, это непонимание глобальной роли Китаем. Ведь такие протокольные детали четко фиксируют, кто ты и кем будешь завтра.

Подоляк о визите Си Цзиньпина в Москву: смотрите видео

Понятно, что россияне хотят получить доступ к определенным военным ресурсам китайцев. Однако Китай не должен стоять рядом с таким умирающим организмом, как Россия, и пытаться реанимировать его.

"Глобальность это очень большой вызов. В целом Китай может взять на себя роль глобального лидера и должен это сделать, но точно не рядом с Россией стоять", – подчеркнул Подоляк.

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Как Киев может повлиять на Пекин

Подоляк отметил, что есть 3 составляющие, что должна делать Украина для того, чтобы объяснить Китаю, почему не нужно поддерживать Россию, а именно:

с уважением относиться к Китаю как к стране, которая заслуживает этого. Учитывая экономические влияния страны на современный мир;

к Китаю как к стране, которая заслуживает этого. Учитывая экономические влияния страны на современный мир; не бояться объяснять Китаю, что и как в этом мире выглядит, и почему есть правильное поведение, гарантирующее стратегические видения, а есть неправильное;

Китаю, что и как в этом мире выглядит, и почему есть правильное поведение, гарантирующее стратегические видения, а есть неправильное; работать медийно, то есть постоянно акцентировать, почему, например, "мирный план" – это лишь видение ситуации, которое в определенных пунктах является неправильным и может привести не к урегулированию ситуации, а наоборот – к масштабированию конфликта.

"Нужно объяснять, не бояться это делать, но в спокойной тональности", – подытожил советник главы ОПУ.