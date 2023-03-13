"Главный миротворец": для чего Си Цзиньпин хочет использовать кейс с Ближнего Востока в Украине

Китай активнее бросает вызов США и Западу после окончательной узурпации власти Си Цзиньпином. Пекин активно развивает связи со странами Ближнего Востока и Беларусью.

О глобальном росте влияния Китая, противостоянии с США и о том, какую политику Пекин занимает в отношении войны России против Украины, рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Разговор с Зеленским и встреча с Путиным: что запланировал Си Цзиньпин

Издание WSJ сообщает, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести переговоры по телефону с Владимиром Зеленским впервые с начала вторжения россиян в Украину.

Такое известие должно вызвать положительные эмоции, ведь дипломатический корпус МИД Украины уже давно активно пытался добиться этого. Более того, накануне даже власти Канады заявили, что если Си Цзиньпин действительно стремится к миру, он должен поговорить с Зеленским.

Однако этот призыв содержал одну важную деталь – разговор должен пройти до визита Си Цзиньпина в Москву. Но реальность складывается несколько иначе – на следующей неделе Си Цзиньпин планирует визит в Москву, и разговор Си с Зеленским анонсирован уже после его встречи с диктатором Путиным.

И здесь мнения аналитиков расходятся – с одной стороны, Си может попытаться согласовать позицию со своим кремлевским партнером, и тогда разговор с Зеленским будет иметь не совсем положительную окраску.

С другой стороны, Си может навязать Путину собственную позицию, а значит, Китай может стремиться играть более активную роль в посредничестве по прекращению войны в Украине.

И, что важно, Си Цзиньпин может апеллировать к тому, что именно ему, а не Западу, удается примирить заклятых врагов – и здесь вполне заметна отсылка к его недавней инициативе по возобновлению дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, которые много лет враждовавли.

Лидер КНР планирует посетить Европу: какова цель поездки

В этом контексте и еще одна составляющая – в Пекине намекают, что после Москвы Си может посетить и определенные европейские страны. И здесь также кроется попытка Си изобразить себя главным "миротворцем", ведь в ЕС скептически относятся к китайскому "мирному плану".

Но вполне вероятно, что именно его он будет продвигать во время своего турне за пределами Китая. Си Цзиньпин делает ставку именно на то, чтобы показать миру, что именно он, а не западные политики, является главным посредником с холодной головой.

Даже сама попытка поговорить с Путиным и Зеленским о сценариях окончания войны уже укрепляет репутацию Пекина как глобального посредника. Особенно после того, как Пекин способствовал неожиданному дипломатическому прорыву между Саудовской Аравией и Ираном.

Попытки Пекина продвигать свой "мирный план" для Украины действительно тесно связаны с соглашением о примирении Саудовской Аравии и Ирана. В частности, при посредничестве Китая Эр-Рияд и Тегеран заключили соглашение о нормализации отношений. А это все же две самые большие по территории и влиянию страны в регионе.

Примирение Ирана и Саудовской Аравии: США теряют позиции в регионе

И вот несколько аспектов, которые могут измениться после заключения такого соглашения. Напряженность между двумя странами глубоко укоренена в истории и религии. Саудовская Аравия исторически придерживается суннитской ветви ислама, а Иран – шиитской.

Раскол между двумя ветвями берет свое начало в седьмом веке. Но в современной истории раскол двух стран произошел после Исламской революции 1979 года, которая привела к власти Рухоллу Хомейни, и он правил как аятолла, объединив правительство и религиозное руководство шиитского ислама.

Соответственно, все шиитские группы в регионе получили щедрую поддержку Ирана. В то же время Саудовская Аравия поддержала суннитов. Это и было началом разгорающегося конфликта. С тех пор Иран и Саудовская Аравия якобы и не воевали друг с другом напрямую, но их прокси-силы постоянно сталкиваются.

Два примера: в 1980 году начинается война между Ираном и Ираком – саудиты поддерживают последних. В Сирии власти Ирана поддерживают режим Башара Асада, Саудовская Аравия поддержала повстанцев.

Война в Йемене – Саудовская Аравия поддержала суннитское правительство, Иран – шиитских повстанцев-хуситов. И теперь в арабском мире надеются, что соглашение при посредничестве Китая может позволить несколько унять конфликты в регионе.

И из этого следует такой аспект – Китай в течение многих лет пытался показать, что на самом деле США не является сверхдержавой, которая способна разрешить конфликты. И соглашение между саудитами и иранцами наконец-то ослабляет позицию США в регионе.

И Си будет точно апеллировать к этому во время вероятных визитов в Европу. Здесь также интересна ситуация – США критиковали наследного принца Саудовской Аравии за убийство журналиста Хашогги, и даже визит Байдена в Эр-Рияд летом прошлого года не смог смягчить риторику.

В то же время США ввели санкции против Ирана еще 40 лет назад. Что делал в это время Китай? Китай покупает значительные объемы нефти у Саудовской Аравии и сделал из Ирана "контролируемого партнера".

К тому же, соглашение между Саудовской Аравией и Ираном может сильно усложнить нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, где посредником является США. В действительности с помощью США Израилю удалось наладить отношения с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко. Но для создания антииранской коалиции не хватало Саудовской Аравии. Теперь такое присоединение выглядит маловероятным.

"Мирный план" Китая: Пекин имеет успешный кейс

Китай в годовщину российского вторжения в Украину провозгласил свой программный документ, который окрестили "мирным планом", где Пекин излагает свое видение построения миропорядка Но если ты что-то предлагаешь, ты должен доказать, что такой механизм действительно может работать.

И вот теперь у Си Цзиньпина есть прекрасный кейс – именно Китая, а не США, как посредника, удалось примирить Саудовскую Аравию и Иран. Может быть, это сработает и между Украиной и Россией. Конечно на других условиях, но Си будет точно апеллировать к ближневосточному кейсу.

Конечно, достижение подобного прорыва в Украине выглядит гораздо сложнее, ведь украинцы никогда не простят россиянам и не пойдут на примирение.

Си Цзиньпин в шпагате: почему Китаю не нужна война России против Украины

Но Пекин заинтересован в прекращении войны, которую он называет "кризисом". Почему? Потому что Си Цзиньпин оказался в шпагате: партнерство с Россией и ее диктатором и обострение напряжения с США и их партнерами.

А переживающее не лучшие времена экономическое положение Китая все же зависит от Запада, а не от России. Но и бросить кремлевского партнера Си не может.

Однако Пекин все больше совершает разворот в сторону Москвы. В то время как Пекин уверяет в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, он до сих пор за всю войну ни разу не поговорил с Зеленским.

Си уже несколько раз общался с Путиным – как по телефону, так и лично. И сейчас Си сначала едет в Путин и только потом звонит по телефону Зеленскому. Да и экономические связи Китая с Россией усиливаются, в то время как с Украиной ослабевают.

Следовательно, сохраняя связи с автократиями мира, Пекин постарается продвигать свой "мирный план" для Украины, показывая, что положительный кейс китайского посредничества уже есть. И это соглашение между саудитами и иранцами.

Опасная политика: почему Си Цзиньпин делает Китай закрытым

Но следует понимать, что под такими "фасадно" благими намерениями кроется довольно опасная политика Си Цзиньпина, который получил безграничную власть в Китае. Пока можно наблюдать за тем, как Си окончательно разрушил модель правления своего предшественника Дэн Сяопина.

Дело в том, что та модель Китая, к которой мы привыкли за последние десять лет, это модель Дэн Сяопина. Он пытался ослабить идеологическую составляющую коммунизма, перевести страну на капиталистические рельсы и открыть Китай Западу.

По сути, там, где Дэн Сяопин ввел систему коллективного партийного руководства для защиты от единоличного правления, предоставил частному предпринимательству более широкую свободу и в конце концов разделил партию и правительство, Си Цзиньпин вернулся к худшей форме тоталитаризма.

Он сузил свободы бизнеса, отменил ограничение сроков пребывания у власти и поставил себя в центр власти. Теперь все под контролем одного человека. Проще говоря, если Сяопин открыл Китай миру, Си его закрывает.

Первая речь Си Цзиньпина: о чем говорил лидер КНР

Кроме того, сегодня Си Цзиньпин провозгласил первую речь в новом старом статусе. Он заверил, что нужно интенсифицировать слияние с Тайванем, хотя добавил, что в первую очередь нужно идти мирным путем. Сегодня Си Цзиньпин откровенно заявил – армию Китая нужно превратить в "большую стальную стену". Это означает, что ключевое внимание на модернизацию армии.

Риторика Си Цзиньпина просто проникнута темой укрепления безопасности и военной сферы. И это происходит в тот момент, когда отношения Китая с США переживают довольно опасные времена.

На прошлой неделе, когда Си переизбрали на третий срок, он прямо заявил, что США якобы "ведут западные страны к сдерживанию и подавлению Китая и бросают ему беспрецедентно серьезные вызовы". Более того, новый министр иностранных дел Цинь Ган, полностью лояльный к Си, заявил, что если США не перестанут давить, то, "два государства обязательно войдут в конфликт и противостояние".

Как Запад реагирует на обострение риторики Пекина

Конечно, США и их партнеры тоже не сидят сложа руки и уже отреагировали на обострение риторики Пекина. К примеру, США и Австралия не просто расширяют свое военное сотрудничество, но и задумались над тем, чтобы построить армии, которые будут не просто совместимы, но и взаимозаменяемы.

Но в оперативной совместимости заинтересованы не только в Штатах, но и в Великобритании. В американском Сан-Диего проходит важная встреча лидеров США, Британии и Австралии в рамках оборонного альянса AUKUS.

Там решается судьба крупного соглашения о передаче Австралии атомных субмарин для защиты от вероятных агрессивных действий Китая в регионе. Однако Риши Сунак все же осторожничал и заявил, что Китай – это "определяющий вызов", обходя формулировку "угроза".

Кроме того, такая осторожность не означает слабости. Ведь в регионе не только Австралия наращивает отношения с Западом. Южная Корея уже имеет интегрированную командную структуру с США, а Япония прямо сейчас проводит учения противоракетной обороны совместно с США.

Однако и это еще не всё. Накануне в Индию впервые с 2017 года прибыл премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. И это стало сигналом, что Индия и Австралия углубляют свою безопасность и экономические связи, причем обе страны стремятся диверсифицировать свои экспортные рынки, укрепить цепочки поставок и модернизировать свои войска в условиях роста напряженности с Китаем.

Более того, Индия впервые будет участвовать в крупных военных учениях Австралии и США уже в этом году. После встречи с господином Альбанезе премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что сотрудничество в сфере безопасности является важной опорой партнерства двух стран. Он отметил, что два лидера обсудили морскую безопасность в Индийско-Тихоокеанском регионе и усиление обмена информацией между их силовыми ведомствами.

Итак, выглядит так, что хотя Китай и пытается изобразить из себя главного посредника или миротворца в мире, тот самый мир не слишком доверяет его инициативам. Скорее, Запад стремится сдерживать вероятность военной агрессии со стороны Китая на фоне заявлений Си об усилении китайской армии.