Си Цзиньпин впервые после пандемии приедет в Европу: Politico узнало, в какую именно страну

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые с начала пандемии посетит другую страну. Он поедет во Францию и проведет переговоры с Эммануэлем Макроном.

Эту информацию иностранным журналистам сообщили несколько чиновников в Париже и Брюсселе. Визит Си совпадает с 60-летием дипломатических отношений между Парижем и Пекином, однако настроение в Париже будет отличаться от тех торжеств, которые были к 50-летию двусторонних отношений между странами.

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Что известно о визите Си в Париж

Си Цзиньпин встретится с Эммануэлем Макроном в начале мая 2024 года в Париже.

Журналисты убеждены, что Китай стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за "безлимитного партнерства" Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на войну в Украине.

Однако настроение во Франции будет отличаться от того, что было по случаю 50-летия отношений между странами.

Он будет менее праздничным и более деловым, учитывая текущие экономические и геополитические ставки,

– пояснил источник на условиях анонимности.

За этим визитом будут следить в США и Европе. Более того, канцлер Германии Олаф Шольц в апреле посетит Китай.

"Недавно официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи", – пишет издание.

Журналисты убеждены, что это сообщение усилили во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале марта 2024, где он говорил о будущем Украины.

По данным МИД Китая, Ли Хуэй пообещал "поддерживать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон".

В то же время издание отметило, что:

встреча Си Цзиньпин и Эммануэля Макрона в Париже состоится через год после того, как французский президент посетил Пекин и Гуанчжоу;

Макрон также должен посетить Китай, однако Елисейский дворец пока не подтвердил этого.

Что известно о визитах посланника Китая

В начале марта 2024 года СМИ написали, что специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посещал Москву. После этого он заявил, что Киев не сможет достичь мира другим способом, кроме переговоров с агрессором. Этой же позиции придерживается и российская сторона.

Кроме того, посланник Пекина заявил, что "любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности".

По его словам, без диалога решить конфликт невозможно и Китай даже готов быть посредником и способствовать мирным переговорам между Украиной, Россией и другими сторонами.