Си Цзиньпин действует стратегически: чего Путину будет стоить визит лидера Китая

В Москве 9 мая должен состояться парад по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны. Одним из важнейших для Владимира Путина гостей, присутствующих на нем, будет глава Китая Си Цзиньпин. Он же приехал в Москву, преследуя собственные цели.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что Китай имеет определенные намерения в отношении России и не собирается выпускать ее из-под своего влияния. Также 7 мая Си Цзиньпин прибыл с четырехдневным государственным визитом в Москву, где будет присутствовать на параде. В нем примут участие также контингенты почетного караула Народно-освободительной армии Китая.

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Загоняет в экономическую зависимость

"Си Цзиньпин прежде всего визитом в Москву передает сигнал Дональду Трампу. Потому что тот решил оттянуть Россию из-под влияния Китая. Конечно же, в Пекине это не могли не заметить, потому что намерения Трампа достаточно очевидны и предсказуемы", – подчеркнул политолог.

Своим визитом в Россию Си Цзиньпин, по мнению эксперта-международника, посылает США месседж, что, мол, "это моя корова, я ее буду доить". Поэтому Трампу не стоит рассчитывать на то, что ему удастся забрать Россию из-под влияния Китая.

Соответственно приезд главы Китая в Москву – это не проявление уважения к Путину и не попытка придать ему дополнительную субъектность. Это исключительно намерение "пометить" свою территорию,

– объяснил он.

Этот визит в Россию, вероятно, не принесет Си Цзиньпину конкретных результатов. Однако он действует стратегически по оккупации России – в отличие от президента Турции Реджепа Эрдогана.

Когда он приезжал в Россию, то, как заметил Несвитайлов, каждая такая встреча чего-то стоила ей. Потому что для Эрдогана Москва не является стратегическим союзником. Он говорил Путину, что встретится с ним, но Россия должна построить в Турции атомную электростанцию по себестоимости и 10 лет ее обслуживать". Ему были нужны победы в краткосрочной перспективе.

В то же время Китай имеет стратегическую цель и подходит к ее реализации очень расчетливо. Он забирает сотни тысяч километров территории России якобы в аренду,

– пояснил политолог.

Пекин все больше загоняет Москву в экономическую зависимость. Китайцы, по мнению Максима Несвитайлова, откровенно говорят о том, что в стратегической перспективе России не стоит пытаться перейти на сторону Запада, особенно Соединенных Штатов Америки, потому что для нее это может плохо закончиться.

Напомним, что по мнению экс-секретаря Польской делегации в парламенте НАТО Петра Кульпы, политика Китая в отношении России имеет двойственный характер. С одной стороны есть стратегическая поддержка, которая позволяет Москве продолжать войну. С другой – окончание войны против Украины высвободить российское войско, которое может представлять угрозу для Европы. Однако Китаю это не выгодно, ведь усилится зависимость европейских стран от США.