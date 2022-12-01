Си Цзиньпин убеждает, что Китай не передает вооружение России и отреагировал на ядерные угрозы
Источник:The Guardian
Китай открестился от передачи вооружения России. Также китайский лидер Си Цзиньпин назвал неприемлемыми ядерные угрозы россиян.
Об этом говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля. По его словам, он верно передал позицию Китая.
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Также глава Евросовета сообщил, что китайский лидер выступил против ядерных угроз, он сказал, что "ядерные угрозы России неприемлемы и не являются ответственными".
Президент Китая очень ясно дал понять, что Китай не поставляет оружие России. Я искренне надеюсь, что все международное сообщество, включая Китай, будет использовать все возможные средства и инструменты, чтобы убедить Кремль прекратить войну и уважать суверенитет Украины,
– добавил Мишель.
Отметим, также мы писали, что Си Цзиньпин во время встречи с Шарлем Мишелем заявил о необходимости прекращения войны в Украине путем мирных переговоров, увидев в этом якобы "интерес Европы и Азии".
Китай якобы продает России товары, необходимые для продолжения войны
Недавно издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждается, что китайские компании продают России товары, необходимые ей для продолжения войны против Украины.
Только за первые 5 месяцев 2022 года:
- поставки микросхем Китая в Россию выросли вдвое;
- экспорт оксида алюминия, который необходим для изготовления металлического алюминия и производства оружия, вырос в 400 раз.
Рост стоимости экспорта можно также объяснить инфляцией, однако многие китайские компании продолжают торговлю со страной-оккупантом.
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