Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал 24 Каналу, что на БРИКС не прибыли некоторые лидеры, в частности Саудовская Аравия. Несмотря на это саммит проходит успешно для автократических стран.

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О чем мог говорить Си с Путиным

Лидеры стран, прибывших в Россию, имеют свои цели. Они будут обсуждать альтернативную финансовую систему, создание модели, по которой автократии могут существовать в параллельном антисанкционном пространстве и вести активную жизнедеятельность, в частности войны.

Стоит понимать, что то, что разрабатывает КНР, а с ней Россия, уже в среднесрочной перспективе будет иметь негативные последствия для всех нас, для всех демократий. Поэтому ни в коем случае не стоит преуменьшать эту угрозу,

– подчеркнул Артур Харитонов.

Относительно переговоров Си с Путиным, то мы не знаем об их финальных договоренностях. Разговор двух диктаторов прошел в закрытом режиме. Однако всегда многословными являются их делегации.

Уже стало традицией, что когда Путин появляется в КНР, с ним едет все правительство, все главы государственных топ-предприятий, особенно энергетических. Теперь Си прибыл со всеми финансовыми, экономическими министрами, высокопоставленными чиновниками в сфере нацбезопасности.

Несомненно, речь будет идти о более глубоком вливании России в китайское экономическое, финансово-военное пространство. Мы видим, как они объединяют свои системы военно-промышленных комплексов и все это будет происходить в дальнейшем,

– отметил Артур Харитонов.

Конечно, это будет иметь негативные последствия. Их мы уже видим на примере китайских дронов-камикадзе, которые сделаны по аналогу "Шахедов". Эти дроны производят на китайских заводах, а затем поставляют для российской войны. Их уже применяли по энергетическим объектам в Украине, гражданской инфраструктуре и по нашим позициям.

"Китай – это такой же участник войны как Иран и Северная Корея. Уже просто невозможно искать какое-то другое значение для КНР", – подытожил Артур Харитонов.