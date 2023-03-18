Китай найдет отмазки: изменится ли отношение Си к Путину после ордера на арест

Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина изрядно поколебал его позицию на международной арене. Лидер Китая Си Цзиньпин, скорее всего, встретится с главой Кремля и захочет закрепить за Россией статус вассала КНР.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, дипломат Ярослав Войтко. По его словам, Путин и Си встречались уже 39 раз, а в ближайшее время может состояться юбилейная встреча.

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Визит состоится

Несмотря на разговоры некоторых экспертов по поводу вероятной отмены визита Си Цзиньпина в Кремль на фоне выдачи ордера на арест Владимира Путина, Ярослав Войтко убежден, что этот визит все-таки состоится, поскольку его долго готовили и очень просила Россия.

Он считает, что Москва спешит организовать этот визит к весеннему контрнаступлению ВСУ, пока на поле для России еще сохраняется приемлемая ситуация.

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Войтко вспомнил поезда Путина в Китай в феврале 2022 и отметил, что Путин тогда сообщал Китаю, что планирует напасть на Украину, но он считал, что одержит победу за 3 дня. Тогда считалось, что в случае проигрыша Украины у Китая будут развязаны руки, и он сможет захватить остров Тайвань.

Ситуация теперь изменилась

"Год спустя совсем изменилась ситуация и теперь она совсем не устраивает Китай, который теперь должен воспользоваться случаем, чтобы закрепить за Россией статус вассала, но при этом не позволить окончательно проиграть и развалиться этой стране", – сказал Войтко.

По мнению дипломата, Китай это будет делать для того, чтобы не допустить победы и повышения авторитета Западного мира. Китай, Россия, Иран и Северная Корея пытаются сказать всему миру, что Запад не может доминировать, потому что есть такие страны, которые считают, что он должен быть сдержан.

Китай не хочет окончательного поражения России в этой войне и не даст своего вассала в жертву Западному миру. Китай будет пытаться взять для себя как можно больше выгоды из этого визита,

– подчеркнул Ярослав Войтко.

По словам эксперта-международника, Россия и Китай не признают решение Международного уголовного суда, а у Китая будет отговорка пока не проведут судебный процесс над Путиным, что он якобы легитимный президент России.

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