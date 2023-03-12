Об этом в комментарии 24 Каналу заявила глава Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. По ее словам, Си Цзиньпин теперь имеет статус лидера нации и его можно приравнять к китайским лидерам Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину.

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"Он получил полноту власти на величайшие годы. Объединил возле себя тех доверенных лиц, с которыми знаком не один год. С которыми работал на разных этапах своего восхождения", – сказала она.

Назначение в третий раз

Голод напомнила, что третий срок Си Цзиньпина стал возможным благодаря резолюции 2021 года, которая фактически дала ему возможность быть у власти более двух сроков.

Она отметила, что это назначение главы КНР можно рассматривать как из "середины", так и "снаружи".

Внешне действительно звучат очень такие критические комментарии, потому что цивилизованный мир не может воспринять столь длительный срок пребывания у власти. То есть, демократия этого никак не примет,

– рассказала Голод.

По мнению главы Украинской ассоциации китаеведов, китайцы относятся к назначению Си Цзиньпина по-разному. Ведь официально критики не может быть, а происходящее в соцсетях – зависит от возрастной категории.

"Люди, которые больше среднего возраста и старше, это назначение воспринимают положительно, потому что для Китая важна стабильность. Китайцы не хотят жить во время перемен", – заявила Вита Голод.

Она отметила, что политическая и экономическая стабильность в стране – гарантия отсутствия социальных бунтов. И правительство КНР это понимает.

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Протестов не будет

"Молодое поколение несколько критически относится к этому назначению, потому что понимает, что, например, молодым политикам уже будет меньше возможностей пройти во власть, которая не меняется годами", – сказала глава Украинской ассоциации китаеведов.

Голод добавила, что у молодежи есть больше возможностей путешествовать и сравнивать, какие политические системы есть в других странах. В то же время надеяться на то, что кто-то выйдет на улицу и выразит протест – не стоит.

По ее словам, китайская модель – это политическая меритократия – основа управления, согласно которой на руководящих должностях должны быть более способные люди, несмотря на социальное или экономическое происхождение.

"Си Цзиньпин прошел свой путь. От низшего руководящего звена до генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая и до главы государства", – сказала она.

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