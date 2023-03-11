Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, визит лидера Китая в Россию должен быть связан с определенным важным поводом.
Смотрите также Гарантии мира для Украины и раздел "империи": как поможет Китай и почему война затягивается
"Если бы Россия и Китай действительно создавали стратегический союз, о котором мечтает Москва, тогда другое дело. А так Си Цзиньпин никуда не поедет", – отметил оппозиционер.
Пионтковский считает, что сейчас лидеру Китая не о чем говорить с российским диктатором.
Китай торгуется с США
Правительство США считает, что в Пекине ведутся серьезные дебаты касательно поставок Москве летального вооружения.
Однако оружие тоже не может являться темой обсуждения для Си Цзиньпина с Путиным. Пионтковский убежден, что у Китая нет реальных намерений оказывать военную помощь России.
Все эти слухи о возможной поставке оружия России нужны Си Цзиньпину для торговли с США. Лидер Китая использует это как инструмент и добивается от США серьезных уступок в экономических вопросах,
– сказал публицист.
Он добавил, что экономики США и Китая связаны между собой почти как сиамские близнецы. И Пекин в обмен на отказ от поставки оружия России хочет получить определенные привилегии от Вашингтона.
Андрей Пионтковский предположил, будет ли Китай поставлять оружие России: смотрите видео
Может ли состояться встреча Зеленского и Си Цзиньпина
Между тем, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что если КНР реально хочет мира в Украине, то ее лидер Си Цзиньпин должен поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Пионтковский отметил, что встреча лидеров Китая и Украины вполне возможна.
Отношения между Киевом и Пекином в течение 9 лет войны России против Украины оставались достаточно корректными. Китай не признал аннексию Крыма и поддерживал независимость Украины,
– сказал публицист.
Пионтковский добавил, что существует достаточно устойчивая основа для встречи президента Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина.
Позиция Китая в войне: коротко
- Вероятная встреча Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина может стать тревожным звоночком прежде всего для Украины. Российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что это будет означать, что Китай готов втянуться в войну.
- Россия стремится получить поддержку от Китая. Си Цзиньпин называет Путина своим лучшим другом, но при этом пытается показывать "нейтральность". СМИ пишут, что сейчас Пекин размышляет о поставке оружия в Москву.
- Объем торговли Китая с США втрое больше, чем с Россией. Однако, по мнению президента ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артура Харитонова, Китай готов пожертвовать торговлей с Соединенными Штатами.