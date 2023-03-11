Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, візит лідера Китаю у Росію має бути пов'язаний з певним важливим приводом.

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"Якби Росія та Китай справді створювали стратегічний союз, про який мріє Москва, тоді інша справа. А так Сі Цзіньпін нікуди не поїде", – зазначив опозиціонер.

Піонтковський вважає, що зараз лідеру Китаю немає про що говорити з російським диктатором.

Китай торгується зі США

Уряд США вважає, що в Пекіні ведуться серйозні дебати щодо постачання Москві летального озброєння.

Однак зброя теж не може бути темою обговорення Сі Цзіньпіна з Путіним. Піонтковський переконаний, що Китай не має реальних намірів надавати військову допомогу Росії.

Всі ці чутки про можливе постачання зброї Росії потрібні Сі Цзіньпіну для торгівлі зі США. Лідер Китаю використовує це як інструмент і домагається від США серйозних поступок в економічних питаннях,

– сказав публіцист.

Він додав, що економіки США та Китаю зв'язані між собою, майже як сіамські близнюки. І Пекін в обмін на відмову під постачання зброї Росії хоче отримати певні привілеї від Вашингтона.

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Чи може відбутися зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна

Тим часом міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі зазначила, що якщо КНР реально хоче миру в Україні, то її лідер Сі Цзіньпін має поговорити з президентом Володимиром Зеленським. Піонтковський зазначив, що зустріч лідерів Китаю та України цілком можлива.

Відносини між Києвом та Пекіном протягом 9 років війни Росії проти України залишалися достатньо коректними. Китай не визнав анексію Криму та підтримував незалежність України,

– сказав публіцист.

Піонтковський додав, що існує доволі стійке підґрунтя для зустрічі президента Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Позиція Китаю у війні: коротко