Про це в коментарі 24 Каналу заявила голова Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. За її словами, Сі Цзіньпін тепер має статус лідера нації і його можна прирівняти до китайських лідерів Мао Цзедуна та Ден Сяопіна.

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"Він отримав повноту влади на найбільші роки. Згуртував біля себе тих довірених осіб, з якими знайомий не один рік. З якими працював на різних етапах свого "сходження на гору", – сказала вона.

Призначення втретє

Голод нагадала, що третій термін Сі Цзіньпіна став можливим завдяки резолюції 2021 року, яка, фактично, дала йому можливість бути при владі понад два терміни.

Вона зазначила, що це призначення глави КНР можна розглядати як із "середини", так і "зовні".

Зовні дійсно звучать дуже такі критичні коментарі, бо цивілізований світ не може сприйняти такий тривалий термін перебування у владі. Тобто, демократія цього ніяк не прийме,

– розказала Голод.

На думку голови Української асоціації китаєзнавців, китайці ставляться до призначення Сі Цзіньпіна по-різному. Адже офіційно критики не може бути, а те, що відбувається в соцмережах, – залежить від вікової категорії.

"Люди, які більше середнього віку й старшого, це призначення сприймають позитивно, бо для Китаю важлива стабільність. Китайці не хочуть жити в час змін", – заявила Віта Голод.

Вона зауважила, що політична та економічна стабільність в країні – це гарантія відсутності соціальних бунтів. І уряд КНР це розуміє.

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Протестів не буде

"Молоде покоління дещо критично ставиться до цього призначення, бо розуміє, що, наприклад, молодим політикам вже буде менше можливостей пройти у владу, яка не змінюється роками", – сказала голова Української асоціації китаєзнавців.

Голод додала, що молодь має більше можливостей подорожувати та порівнювати, які політичні системи є в інших країнах. Водночас сподіватися на те, що хтось вийде на вулицю і висловить протест – не варто.

За її словами, китайська модель – це політична меритократія – засада управління, згідно з якою на керівних посадах мають бути більш здатні люди, попри соціальне чи економічне походження.

"Сі Цзіньпін пройшов свій шлях. Від нижчої керівної ланки до генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Китаю і до очільника держави", – сказала вона.

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