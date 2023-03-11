Ба більше, Китай, ймовірно, уже розгорнув зброю, здатну вразити бази США в Тихому океані. Про це повідомив головний науковий співробітник аналітичного відділу Розвідувального управління Міноборони США Пол Фрейстрел.

Варте уваги Гіперзвукові ракети "Кинджал": скільки їх у Росії та чи можна їх приборкати

Що відомо про зброю

За його словами, Китай розробляє міжконтинентальну балістичну ракету з гіперзвуковою ковзаючою боєголовкою. Вона випробовується ось уже 9 років, з 2014. А у 2021 році вона показала, що може обігнути земну кулю.

Попри те, що Китай і Росія провели численні успішні випробування гіперзвукової зброї та, ймовірно, розгорнули оперативні системи, Китай випереджає Росію як за допоміжною інфраструктурою, так і за кількістю систем,

– підкреслив Пол Фрейстрел.

Ба більше, за словами Фрейстрела, Китай значно просунувся вперед у розвитку і звичайних, і ядерних гіперзвукових ракетних технологій і можливостей. Вдалося йому це завдяки:

інтенсивним цілеспрямованим інвестиціям,

розробці,

випробуванням,

розгортанню.

Як повідомив головний науковий співробітник, Академія аеродинаміки Китаю стверджує, що використовує принаймні три гіперзвукові аеродинамічні труби. Вони здатні працювати на трьох швидкостях, які перевищують швидкість звуку. Мовиться про швидкості у 8, 10 і 12 Махів.

Гіперзвукова зброя Росії

Натомість у Росії, за словами Фрейстрела, є три бойові системи, включаючи зброю морського базування, які розвивають швидкість до 8 Махів. Ба більше, країна-терористка саме подібною зброєю завдавала ударів по Україні.

Однак варто зазначити, що на озброєнні Росії з 2018 року є гіперзвукові ракети "Кинджал", максимальна швидкість яких сягає 10 Махів, тобто приблизно до 12 тисяч кілометрів на годину.

Носієм цієї ракети можуть бути літаки МіГ-31К, здатний нести 1 ракету, та Ту-22М3, здатні нести до 4 ракет. При цьому з першого літака країна-терористка здатна вражати цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів, а з другого – 3 тисяч кілометрів.