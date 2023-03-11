Гіперзвукові ракети – найсучасніша зброя в російському арсеналі. Кількість "Кинжалів", які Росія випустила під час останньої атаки, була значно вищою, порівняно з попередніми ударами.

До речі Не пригадую, щоб таке було раніше, – Ігнат про новий обстріл росіян

Навіщо Росія використовує гіперзвукові ракети

Видання Associated Press зробило аналіз, що "Кинжал" – один з найновіших і найсучасніших видів російської зброї. Окупанти стверджували, що балістична ракета повітряного базування має радіус дії до 2 000 кілометрів і летить зі швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку та ускладнює її перехоплення. Тому поєднання гіперзвукової швидкості та важкої бойової частини дозволяє "Кинжалу" знищувати сильно укріплені цілі.

Росія використовувала "Кинжал" для завдання ударів по цілях в Україні, починаючи з перших днів вторгнення, але вона економно використовувала дорогу зброю проти пріоритетних цілей, мабуть, через невелику кількість доступних "Кинжалів",

– зауважили аналітики.

Експерти наголосили, що "Кинжал" перевозять винищувачі МіГ-31, деякі з яких базуються в Білорусі. Росія використовує територію свого союзника як плацдарм для вторгнення та зберігає там свої війська та зброю.

Росія намагається атакувати українську ППО

Аналітики додали, що, використовуючи численні типи ракет, а також безпілотники в одній масованій атаці, Росія намагається знищити українську ППО.

Останній масований ракетний удар по Україні: що відомо