Гіперзвукові ракети – найсучасніша зброя в російському арсеналі. Кількість "Кинжалів", які Росія випустила під час останньої атаки, була значно вищою, порівняно з попередніми ударами.
До речі Не пригадую, щоб таке було раніше, – Ігнат про новий обстріл росіян
Навіщо Росія використовує гіперзвукові ракети
Видання Associated Press зробило аналіз, що "Кинжал" – один з найновіших і найсучасніших видів російської зброї. Окупанти стверджували, що балістична ракета повітряного базування має радіус дії до 2 000 кілометрів і летить зі швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку та ускладнює її перехоплення. Тому поєднання гіперзвукової швидкості та важкої бойової частини дозволяє "Кинжалу" знищувати сильно укріплені цілі.
Росія використовувала "Кинжал" для завдання ударів по цілях в Україні, починаючи з перших днів вторгнення, але вона економно використовувала дорогу зброю проти пріоритетних цілей, мабуть, через невелику кількість доступних "Кинжалів",
– зауважили аналітики.
Експерти наголосили, що "Кинжал" перевозять винищувачі МіГ-31, деякі з яких базуються в Білорусі. Росія використовує територію свого союзника як плацдарм для вторгнення та зберігає там свої війська та зброю.
Росія намагається атакувати українську ППО
Аналітики додали, що, використовуючи численні типи ракет, а також безпілотники в одній масованій атаці, Росія намагається знищити українську ППО.
Останній масований ракетний удар по Україні: що відомо
Окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування. Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Також внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
Внаслідок атаки ворога були влучання в багатьох регіонах країни. Зокрема: Кіровоградщина, Одещина, Вінниччина, Дніпропетровщина, Київ, Львівщина, Харківщина, Запоріжжя та Житомирщина.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вперше озвучив інформацію про 6 використаних ракет "Кинджал". Згодом цю інформацію підтвердили у ЗСУ.
У Золочівському районі ворожа ракета впала на житлові будинки, внаслідок чого загинуло троє чоловіків та дві жінки, які перебували вдома.
Основний удар окупантів був спрямований проти енергосистеми України. Через обстріл росіян у восьми регіонах України було пошкоджено енергооб'єкти.