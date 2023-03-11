Гиперзвуковые ракеты – самое современное оружие в российском арсенале. Количество "Кинжалов", которые Россия выпустила во время последней атаки, было значительно выше, по сравнению с предыдущими ударами.
Кстати Не помню, чтобы такое было раньше, – Игнат о новом обстреле россиян
Зачем Россия использует гиперзвуковые ракеты
Издание Associated Press сделало анализ, что "Кинжал" – один из новейших и современных видов российского оружия. Оккупанты утверждали, что баллистическая ракета воздушного базирования имеет радиус действия до 2 000 километров и летит со скоростью, что в 10 раз превышает скорость звука и затрудняет ее перехват. Поэтому сочетание гиперзвуковой скорости и тяжелой боевой части позволяет "Кинжалу" уничтожать сильно укрепленные цели.
Россия использовала "Кинжал" для нанесения ударов по целям в Украине, начиная с первых дней вторжения, но она экономно использовала дорогостоящее оружие против приоритетных целей, видимо, из-за небольшого количества доступных "Кинжалов",
– отметили аналитики.
Эксперты подчеркнули, что "Кинжал" перевозят истребители МиГ-31, некоторые из которых базируются в Беларуси. Россия использует территорию своего союзника в качестве плацдарма для вторжения и хранит там свои войска и оружие.
Россия пытается атаковать украинскую ПВО
Аналитики добавили, что используя многочисленные типы ракет, а также беспилотники в одной массированной атаке, Россия пытается уничтожить украинскую ПВО.
Последний массированный ракетный удар по Украине: что известно
Оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Также в результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.
В результате атаки врага были попадания во многих регионах страны. В частности: в Кировоградской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Харьковской, Запорожской и Житомирской областях.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат впервые озвучил информацию о 6 использованных ракет "Кинжал". Позже эту информацию подтвердили в ВСУ.
В Золочевском районе вражеская ракета упала на жилые дома, в результате чего погибли трое мужчин и две женщины, которые находились дома.
Основной удар оккупантов был направлен против энергосистемы Украины. Из-за обстрела россиян в восьми регионах Украины были повреждены энергообъекты.