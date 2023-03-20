Так, Путину понравился "мирный план" Пекина и Москва якобы хочет действовать согласно ему, но учитывая так называемые "геополитические реалии". Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Путин пожаловался Си на Украину

Путин пожаловался Си Цзиньпину на нас, мол, Киев не согласен учитывать "геополитические реалии" и выдвигает ультиматумы,

– сказал Шейтельман.

По его словам, российский диктатор хоть и говорит о так называемых "геополитических реалиях", но на самом деле подразумевает присвоение оккупированных территорий Украины. Для Путина – там, где находится оккупационное войско – там Россия.

"Такова политика Кремля. Это их желание, требование и позиция. Путин называет это "геополитическими реалиями" вместо фронтовых", – отметил политтехнолог.

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Может ли Пекин согласиться на правки Москвы

Шейтельман заметил, что Си Цзиньпин не готов реагировать на возможные правки Путина. Ведь они противоречат первому пункту в "мирном плане" о территориальной целостности стран.

В то же время, в статье для российских СМИ глава Китая сделал много "реверансов" в сторону Кремля. В частности, касательно учета интересов всех стран в мирном соглашении. Несмотря на то, что Си сказал многое, там не было ни слова о том, чтобы "подарить" России украинские территории.

"Это противоречие между Си и Путиным", – подчеркнул политтехнолог.

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