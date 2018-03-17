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Си Цзиньпина переизбрали лидером Китая: теперь он может управлять страной вечно

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Си Цзиньпин переизбран лидером Китая
Си Цзиньпин переизбран лидером Китая / Getty images

17 марта председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин был переизбран на свой пост участниками Всекитайского собрания народных представителей.

Он также был переизбран на пост главы Центрального военного совета КНР, передает агентство Xinhua.

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Сразу после избрания Си Цзиньпин принял присягу верности Конституции и это был первый случай, когда председатель КНР произносил присягу при вступлении в должность.

За переизбрание Си представители Всекитайского собрания проголосовали единогласно.

11 марта были внесены изменения в Конституцию КНР, которыми было снято ограничение, что глава государства мог занимать свой пост только два пятилетних срока.

Си Цзиньпин вступил в должность в 2013 году. До внесения изменений в Конституцию он должен был покинуть свой пост не позднее 2023 года. Теперь же может находиться на нем неограниченное количество сроков.

Теги: Новости политики Китай
Источник: 24 Канал
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