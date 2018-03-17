Сі Цзіньпіна переобрали лідером Китаю: тепер він може керувати країною вічно

17 березня голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін був переобраний на свою посаду учасниками Всекитайських зборів народних представників.

Він також був переобраний на пост глави Центральної військової ради КНР, інформує агентство Xinhua.

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Одразу після обрання Сі Цзіньпін склав присягу вірності Конституції і це був перший випадок, коли голова КНР складав присягу при вступі на посаду.

За переобрання Сі представники Всекитайських зборів проголосували одноголосно.

Xi Jinping unanimously elected Chinese president, Central Military Commission chairman https://t.co/wpR08rqlXz pic.twitter.com/3cWfWnE3Pa — China Xinhua News (@XHNews) 17 березня 2018 р.

Xi Jinping has been elected Chinese president. (Courtesy of CGTN) pic.twitter.com/2Kd4esJWiq — China Xinhua News (@XHNews) 17 березня 2018 р.

11 березня були внесені зміни до Конституції КНР, яким було зняте обмеження, що глава держави міг займати свій пост лише два п’ятирічні терміни.

Сі Цзіньпін вступив на посаду у 2013 році. До внесення змін у Конституцію він мав би покинути свій пост не пізніше 2023 року. Тепер же може перебувати на ній необмежену кількість термінів.