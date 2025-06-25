Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Сибиги в соцсети X.

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Каким был призыв Сибиги к Совету НАТО – Украина

Сибига рассказал, что проинформировал союзников о недавних жестоких ударах России по Украине и отказ страны-агрессора от мирных усилий, возглавляемых США.

Необходимо усилить скоординированное давление, чтобы повысить стоимость войны для агрессора. Москва понимает только язык силы. Сейчас нужны новые разрушительные санкции, новые инвестиции в оборону Украины, новое усиление противовоздушной обороны Украины и смелые политические решения, демонстрирующие единство и силу,

– отметил Сибига.

Министр также отметил, что Россия все еще остается угрозой для Европы и всего трансатлантического сообщества.

"Сейчас необходимо без промедлений принять решительные и стратегические меры для усиления коллективной обороны, которые будут эффективными только при условии военной силы, опыта, технологий и устойчивости Украины", – заявил глава МИД.

Он добавил, что Киев приветствует планы НАТО по увеличению расходов на оборону и включение укрепления Украины в эту стратегию.

Кроме того, Сибига отметил, что Россия, Иран и Северная Корея сотрудничают с целью дестабилизации международного мира и безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому противодействие этим угрозам должно быть комплексным.

Напомним, что, по словам премьера Венгрии Виктора Орбана, несколько стран не хотят видеть президента Украины на саммите НАТО. Он также заявил, что не приветствует Владимира Зеленского даже на уровне ЕС.