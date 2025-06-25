Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Сибіги в соцмережі X.

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Яким був заклик Сибіги до Ради НАТО – Україна

Сибіга розповів, що проінформував союзників про нещодавні жорстокі удари Росії по Україні та відмову країни-агресорки від мирних зусиль, очолюваних США.

Необхідно посилити скоординований тиск, щоб підвищити вартість війни для агресора. Москва розуміє лише мову сили. Зараз потрібні нові руйнівні санкції, нові інвестиції в оборону України, нове посилення протиповітряної оборони України та сміливі політичні рішення, що демонструють єдність і силу,

– зазначив Сибіга.

Міністр також наголосив, що Росія все ще залишається загрозою для Європи та всієї трансатлантичної спільноти.

"Зараз необхідно без зволікань вжити рішучих і стратегічних заходів для посилення колективної оборони, які будуть ефективними лише за умови військової сили, досвіду, технологій та стійкості України", – заявив очільник МЗС.

Він додав, що Київ вітає плани НАТО щодо збільшення видатків на оборону та включення зміцнення України до цієї стратегії.

Крім того, Сибіга зазначив, що Росія, Іран та Північна Корея співпрацюють з метою дестабілізації міжнародного миру та безпеки в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні, тож протидія цим загрозам має бути комплексною.

Нагадаємо, що, за словами прем'єра Угорщини Віктора Орбана, кілька країн не хочуть бачити президента України на саміті НАТО. Він також заявив, що не вітає Володимира Зеленського навіть на рівні ЄС.