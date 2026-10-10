Глава МИД выразил поддержку украинскому президенту. Об этом он сказал в собственных соцсетях.

Что сказал Сибига?

Андрей Сибига ответил на критику Зеленского из-за границы.

Президент Владимир Зеленский возглавляет наше государство во время войны – войны за независимость, свободу и достоинство. Он имеет поддержку украинского народа, и сам народ имеет право решать,

– заявил министр.

Он добавил, что заявления иностранных лидеров подтверждают, что глава государства хорошо выполняет свою работу. Глава МИД считает, что президент Украины заслуживает поддержки.

Заметим, что вечером 10 октября Дональд Трамп после соглашения с Владимиром Путиным по поводу российского дизеля сделал ряд одиозных заявлений. Американский глава сказал, что Украине необходимо сменить руководство.

Трамп считает, что пришло время избрать нового президента. Американский лидер также добавил, что не было никаких оснований для начала войны между Украиной и Россией, а началась она из-за "некомпетентности".