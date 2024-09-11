Новый глава МИД провел первый разговор со Столтенбергом: какие вопросы обсудили
Источник:Андрей Сибига
Новый глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Это первый их разговор после назначения Сибиги на должность министра иностранных дел.
Отметим, что разговор между ними состоялся в телефонном режиме. Сибига поделился, какие вопросы успели обсудить со Столтенбергом.
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Сибига поговорил со Столтенбергом
Сибига и Столтенберг обсудили увеличение и обеспечение надежности военной помощи Украине, наращивание оборонного производства и инвестиций в украинское вооружение.
Глава МИД также подтвердил, что Украина продолжает свой курс на членство в НАТО.
Я еще раз подчеркнул жизненно важную необходимость для Украины иметь возможность без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в России,
– сказал министр.
Андрей Сибига поблагодарил генсека НАТО за его личную поддержку по этому и другим вопросам.