Атаки на энергетику перед зимой: Сибига призвал США ускорить поставку ракет для ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к государственному секретарю США Марко Рубио по поводу защиты неба. Киев просит досрочно предоставить ракеты-перехватчики из-за постоянных российских атак на энергосистему.

Как сообщает информационное агентство Reuters, переговоры дипломатов состоялись в кулуарах встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Париже.

Каковы подробности?

Глава украинского ведомства призвал Вашингтон не ослаблять санкционное и политическое давление на Москву, несмотря на параллельные дипломатические контакты.

Мы должны работать над мирным урегулированием, но параллельно с этим должны продолжать оказывать давление на Россию,

– подчеркнул дипломат во время общения с журналистами.

В ходе встречи украинская сторона подняла вопрос о дополнительной помощи для восстановления поврежденных энергетических объектов.

Министр отметил, что обмен разведывательными данными с США и военная поддержка в рамках инициативы PURL остаются в силе.

Я поднял вопрос о том, как мы могли бы ускорить некоторые поставки, как найти подходящий способ, возможно, досрочно предоставить что-то, и как попытаться найти дополнительные объемы,

– отметил Андрей Сибига.

Переговоры в Абу-Даби и инициативы по деэскалации

Особое внимание стороны уделили дипломатическим контактам между украинскими и российскими представителями, которые проходят в Абу-Даби при посредничестве Соединенных Штатов. Украина пытается использовать любую возможность для достижения справедливого мира.

У Украины серьезные намерения. Мы стараемся использовать любую возможность, чтобы ускорить мирные усилия и приблизить мир,

– подчеркнул глава МИД.

Киев выражает готовность договариваться о конкретных шагах по снижению эскалации. В частности, речь идет о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и обеспечении безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Соответствующие мирные инициативы по Черному морю уже поступили в Москву через посредников – Турцию, Египет и Индию. В то же время министр отметил, что сдержанно относится к быстрому прогрессу и ожидает официального ответа Кремля.

Финансовые вызовы и удары по инфраструктуре

Украинская сторона также предупредила партнеров о существенном росте финансовых потребностей государства для продолжения обороны в 2027 году. Киев рассчитывает согласовать долгосрочные обязательства союзников до конца текущего года.

Нам нужна макроэкономическая стабильность. С точки зрения внутренней политики это воодушевляет наш народ, когда люди понимают, что, по крайней мере, в течение одного-двух лет у нас есть долгосрочные обязательства,

– пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Министр обратил внимание на то, что российская армия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру в холодное время года. По его словам, Владимир Путин пытается сломить стойкость украинцев в течение зимы.

Дипломат рассказал, что его собственная семья в Киеве, где растут трое детей, сталкивается с отключениями света и часто имеет электричество лишь по несколько часов в сутки, как и большинство жителей страны.