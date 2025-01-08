На фоне заявлений Трампа: Сибига резко высказался о "беспокойствах по безопасности" России

Риторика Трампа в последнее время сводится к тому, что у России таки есть определенные "причины" воевать с Украиной. Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на такие заявления и напомнил о принципе "мир через силу".

Сибига отреагировал на оправдание войны Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Как Сибига отреагировал на риторику Трампа

Сибига подчеркнул, что существование украинского народа не является российским "беспокойством по безопасности".

Право украинского народа на существование не является российским "беспокойством по безопасности". Право Украины на определение собственного будущего не является российским "беспокойством о безопасности". Это сама Россия является самым большим беспокойством по безопасности для мира,

– заявил Сибига.

Россия убивает украинских гражданских, разрушает до основания города, похищает украинских детей, давая им новые имена. Российский "мир", отмечает Сибига, – это фильтрационные лагеря, расстрельные списки, насильственная русификация и ассимиляция.

Он говорит, что Украина никогда на такой мир не согласится. Мирный план Украины заключается в том, чтобы Россия убиралась прочь из Украины и оставила нас в покое.

"Союзники должны повысить цену войны для агрессора и заставить Москву принять справедливый мир на основе принципа "мир благодаря силе"", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.