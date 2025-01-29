Сибига посетит встречу глав МИД стран ЕС и госсекретаря США, – СМИ

Глава украинского МИД Андрей Сибига примет участие в расширенном заседании глав МИД европейских стран. Там в частности будет новый госсекретарь США Марко Рубио.

Это будет первая официальная встреча украинской и американской стороны со времени смены администрации в Вашингтоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное, Интерфакс-Украина и РБК-Украина.

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Что известно о встрече МИД ЕС в Париже

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присоединится к расширенному заседанию глав МИД европейских стран и нового госсекретаря США Марко Рубио. Встреча состоится в Париже, вероятно, 12 февраля.

В мероприятии примут участие руководители внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании и Испании. Также на встрече ожидается госсекретарь США Марко Рубио.

Это уже третья встреча в таком формате, после аналогичных переговоров, состоявшихся в прошлом году в Варшаве и Берлине.

Напомним, уже в ближайшее время Украину может посетить спецпредставитель США Кит Келлог. Эта поездка остается на повестке дня и подготовка к этому визиту продолжается, как и другие контакты с новой администрацией Дональда Трампа.