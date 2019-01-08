"Сибирская снежная бомба" может ударить по Великобритании: метеорологи бьют тревогу

Так называемая "Сибирская снежная бомба" надвигается на Великобританию, она может покрыть большую часть страны снегом.

Об этом сообщает The Mirror.

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По данным метеорологов, может произойти значительное снижение температуры воздуха.

Кроме того, есть опасения, что зимой 2018 года может повториться чрезвычайно "холодная волна" 2006 года, когда температура в Британии опустилась значительно ниже нуля.

Необычно холодная погода может держаться на протяжении всего февраля, что чревато последующими суровыми зимними условиями, в том числе снегопад, – вплоть до метеорологической весны,

– предостерег британский метеоролог Джеймс Мэдден.

К слову, в результате сильных снегопадов в Украине на некоторых трассах "Укравтодор" ограничил движение транспорта.