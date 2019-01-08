"Сибірська снігова бомба" може вдарити по Великобританії: метеорологи б'ють на сполох

Так звана "Cибірська снігова бомба" насувається на Великобританію, вона може покрити велику частину країни снігом.

Про це повыдомляє The Mirror.

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За даними метеорологів, може відбутися значне зниження температури повітря.

Окрім того, є занепокоєння, що взимку 2018 року може повторитись надзвичайно "холодна хвиля" 2006 року, коли температура в Британії опустилася значно нижче нуля.

Незвично холодна погода може триматися протягом усього лютого, що загрожує подальшими суворими зимовими умовами, в тому числі снігопад, – аж до метеорологічної весни,

– застеріг британський метеоролог Джеймс Медден.

До слова, внаслідок сильних снігопадів в Україні на деяких трасах "Укравтодор" обмежив рух транспорту".