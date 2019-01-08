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      "Сибірська снігова бомба" може вдарити по Великобританії: метеорологи б'ють на сполох

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      "Сибірська снігова бомба" може вдарити по Великобританії
      "Сибірська снігова бомба" може вдарити по Великобританії / Фото з відкритих джерел

      Так звана "Cибірська снігова бомба" насувається на Великобританію, вона може покрити велику частину країни снігом.

      Про це повыдомляє The Mirror.

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      За даними метеорологів, може відбутися значне зниження температури повітря.

      Окрім того, є занепокоєння, що взимку 2018 року може повторитись надзвичайно "холодна хвиля" 2006 року, коли температура в Британії опустилася значно нижче нуля. 

      Незвично холодна погода може триматися протягом усього лютого, що загрожує подальшими суворими зимовими умовами, в тому числі снігопад, – аж до метеорологічної весни,
      – застеріг британський метеоролог Джеймс Медден.

      До слова, внаслідок сильних снігопадів в Україні на деяких трасах "Укравтодор" обмежив рух транспорту".

       

      Теги: Погода Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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