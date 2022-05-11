Сигнал для кредиторов: Америка сделает все, чтобы мы уверенно держались на плаву

Кроме военной помощи (ленд-лиза), Америка готова подставить надежное плечо на экономическом фронте и изучить все варианты помощи в части нашего государственного долга. Об этом недавно заявила пресс-секретарь Белого Дома.

Это заявление прежде всего о том, что Америка сделает все, чтобы мы уверенно держались на плаву.

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Из чего состоит наш внешний государственный долг

В целом государственный и гарантированный государством долг на конец марта 2022 составляет 59 миллиардов долларов:

23 миллиарда долларов – это облигации внешнего государственного займа. Их владельцы – частные лица и компании. А частное – это святое.

31 миллиард долларов – это задолженность перед международными организациями (15 миллиардов долларов из которых – перед МВФ, 7 миллиардов долларов – перед Всемирным банком).

Конечно, эти кредиты имеют льготные условия, но в мае – декабре 2022 года Украина должна выплатить МВФ 1,4 миллиарда долларов.

До этого мы платили по долгам вовремя и без задержек. К примеру, 1.05.2022 заплатили МВФ 68 миллионов долларов. Следующий платеж 17.06.2022 – 168 миллионов долларов. Еще 8 платежей до конца года на общую сумму 1,4 млрд долларов.

Сигнал для всех

Самим же Штатам, мы по сути почти ничего не должны. К концу марта долг перед Америкой составляет всего лишь около 300 тысяч долларов.

Фактически нечего списывать, потому что только за время войны США предоставили минимум 1 миллиард долларов помощи бюджету Украине в форме грантов, которые не нужно возвращать.

Но публичное заявление Белого Дома – это сигнал для других кредиторов.

При необходимости наши партнеры могут помочь в получении отсрочки или определенных реструктуризациях выплат долгов перед МВФ и Всемирным банком. Но – только при необходимости!