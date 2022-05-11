Ця заява передусім, про те, що Америка зробить усе, аби ми впевнено трималися на плаву.

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З чого складається наш зовнішній державний борг

Загалом державний та гарантований державою борг на кінець березня 2022 року становить 59 мільярдів доларів:

23 мільярди доларів – це облігації зовнішньої державної позики. Їх власники – приватні особи та компанії. А приватне – то святе.

то святе. 31 мільярд доларів – це заборгованість перед міжнародними організаціями (15 мільярдів доларів з яких – перед МВФ, 7 мільярдів доларів – перед Світовим банком).

Звичайно, ці кредити мають пільгові умови, але у травні – грудні 2022 року Україна має виплатити МВФ 1,4 мільярда доларів.

До цього, ми платили по боргах вчасно і без затримок. Наприклад, 1.05.2022 заплатили МВФ 68 мільйонів доларів. Наступний платіж 17.06.2022 – 168 мільйонів доларів. Ще 8 платежів до кінця року на загальну суму 1,4 мільярда доларів.

Сигнал для усіх

Самим же Штатам, ми по суті майже нічого не винні. На кінець березня борг перед Америкою становить всього лише близько 300 тисяч доларів.

Фактично, нема чого списувати, бо лише за час війни США надали мінімум 1 мільярд доларів допомоги бюджету Україні у формі грантів, які не потрібно повертати.

Але публічна заява Білого Дому – це сигнал для інших кредиторів.

За потреби наші партнери можуть посприяти в отриманні відстрочки або певних реструктуризаціях виплат боргів перед МВФ і Світовим банком. Але – лише за потреби!