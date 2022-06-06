Сийярто вступился за спикера парламента, который сказал, что у Зеленского "психические проблемы"

Венгрия продолжает всячески оправдывать свое положительное отношение к россиянам. Пока весь цивилизованный мир помогает Украине, венгры решили помутить воду скандальными политическими заявлениями.

Похоже, Венгрия всячески пытается отмежеваться от помощи Украине. Местные политики готовы на всевозможные провокации, лишь бы оправдать свою симпатию к России, которая нивелировала абсолютно всеми ценностями цивилизации.

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Скандальное заявление Кевера – как это было

Как известно, на днях спикер парламента Венгрии Ласло Кевер по совершенно непонятным причинам заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает "психические проблемы". Ему не понравилось то, насколько решительно, а кое-где агрессивно глава государства просит партнеров оказать необходимую помощь, ведь каждый день российские кафиры убивают сотни мирных жителей, а их зверства над гражданскими уже известны во всем мире. У самого Кевера просьба о помощи ассоциируется со слезами и стоянием на коленях, по крайней мере где-то такого поведения он ждал от свободных и храбрых украинцев.

В МИД Украины попросили Кевера показать свою справку о психическом состоянии, ведь его заявления адекватными считать сложно. Также наши дипломаты напомнили, что Венгрия много раз выбирала сторону зла, поэтому попытки облить Украину грязью и отбелить преступления России выглядят позорно.

Реакция главы венгерского МИД

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто решил поддержать своего коллегу и сделать Украину виноватой. Он заявил, что десятки тысяч граждан помогали украинским беженцам, а наши политики "ни разу не сказали слова благодарности".

Украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируя нас, лгая и пытаясь нас очернить. Они ни разу не сказали ни слова благодарности. Учитывая это все, Ласло Кевер прав, даже если это возмущает украинцев,

– написал Сийярто.

О том, что Венгрия не разрешила провозить оружие для ВСУ через свою территорию и всячески блокировала принятие шестого пакета санкций, Сийярто очень скромно умолчал. Также венгерские дипломаты никак не комментируют зверства, которые российские кафиры совершают в Украине, чтобы не испортить отношения с Россией.

Война России против Украины: последние новости

На Совбезе ООН Еврокомиссар Шарль Мишель обвинил россиян в военных преступлениях. Постпред России Василий Небензя скрылся с заседания.

Пленные "азовцы" живы и здоровы , хотя россияне и держат их в плохих условиях. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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