Схоже на те, що Угорщина усіляко намагається відмежуватися від допомоги Україні. Місцеві політики готові на всілякі провокації, лиш би виправдати свою симпатію до Росії, яка знівелювала абсолютно усіма цінностями цивілізації.

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Скандальна заява Кевера – як це було

Як відомо, днями спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер з абсолютно незрозумілих причин заявив, що президент України Володимир Зеленський має "психічні проблеми". Йому не сподобалося те, наскільки рішуче, а подекуди агресивно глава держави просить партнерів надати необхідну допомогу, адже кожного дня російські окупанти вбивають сотні мирних мешканців, а їх звірства над цивільними вже відомі в усьому світі. У самого Кевера прохання про допомогу асоціюється зі сльозами та стоянням на колінах, принаймні, десь такої поведінки він чекав від вільних та хоробрих українців.

В МЗС України попросили Кевера показати свою довідку про психічний стан, адже його заяви адекватними вважати важко. Також наші дипломати нагадали, що Угорщина багато разів обирала сторону зла, тому спроби облити Україну брудом та відбілити злочини Росії виглядають ганебно.

Реакція очільника угорського МЗС

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вирішив підтримати свого колегу та зробити Україну винуватою. Він заявив, що десятки тисяч громадян допомагали українським біженцям, а наші політики "жодного разу не сказали слова вдячності".

Українські політики постійного говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, брешучи і намагаючись нас очорнити. Вони ані разу не сказали й слова подяки. З огляду на це все, Ласло Кевер має повну рацію, навіть якщо це обурює українців,

– написав Сійярто.

Про те, що Угорщина не дозволила провозити зброю для ЗСУ через свою територію та усіляко блокувала прийняття шостого пакета санкцій, Сійярто дуже скромно промовчав. Також угорські дипломати ніяк не коментують звірства, які російські окупанти скоюють в Україні, щоб не зіпсувати стосунки з Росією.

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