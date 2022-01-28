Сийярто заявил о нарушении прав нацменьшинств: в МИД Украины ответили

28 января 2022 , 13:30
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Источник:

24 канал

Петер Сийярто заявил, что якобы дискриминационная политика Украины помешает поддержке государства "в конфликте с Россией. В украинском МИД заявили, что "это надуманные и политизированные суждения".

Соответствующую информацию в комментарии 24 каналу предоставил представитель МИД Олег Николенко. Это произошло 28 января.

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Сийярто озвучил надуманные суждения

Пресс-секретарь МИД заявил, что ведомство категорически исключает утверждение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о существовании в Украине политики нарушения прав национальных меньшинств.

Это надуманные и политизированные суждения. Напротив, в нашем государстве воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ. Никаких угроз для их национальной самобытности не существует,
– объяснил Николенко.

Пресс-секретарь также отметил, что:

  • на протяжении последних лет украинские власти демонстрируют максимальную открытость к диалогу в вопросе национальных сообществ, в частности венгерского, через откровенный и конструктивный диалог с Венгрией на разных уровнях;
  • в частности, по инициативе Украины в феврале 2021 года создали совместную рабочую группу по вопросам образования, в рамках которой происходит эффективное и результативное сотрудничество.

В украинском МИД в очередной раз напомнили, что нет никаких обоснованных оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России.

"Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Только вместе мы можем укрепить безопасность в регионе Центральной Европы", – подытожил Николенко.

Что известно о заявлениях венгерского министра

  • 26 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, что якобы, если "украинцы не отступят от своей политики против меньшинств, это серьезно ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Украине".
  • Более того, министр объяснил, что говорится о поддержке на фоне вероятного нового нападения России на Украину.
  • Также Петер Сийярто заявил, что якобы "закарпатские венгры получили только лишение прав, провокации и во многих случаях физическое устрашение".
  • Однако, стоит упомянуть, что венгерский министр в интервью российским пропагандистам уже упоминал, что якобы "права этнических венгров на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются".
  • Кроме того, ранее политик просил предоставить право венгерским меньшинствам использовать свой язык во всех сферах, и в государственном управлении. Это заявление Сийярто сделал во время брифинга с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Автор: Діана Квасневська