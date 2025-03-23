Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сикорского Sky News.

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Почему Сикорский послал Маска

В конце интервью ведущий спросил, помирился ли Сикорский с Маском. Тот засмеялся и ответил:

Илон Маск – великий первопроходец. Желаю ему успехов в путешествии на Марс.

Сикорский высказался о Маске: смотрите видео (с 9:13)

Эти слова Сикорского прозвучали не просто так. Миллиардер угрожал отключить Starlink для украинской армии. Эта манипуляция должна была запугать Украину и добить ее после прекращения помощи из США. "Фронт посыплется, если я отключу Starlink", – напыщенно заявил Маск в начале марта.

Радослав Сикорский заметил: Starlink для Украины стоимостью около 50 миллионов долларов в год оплачивает Министерство цифровизации Польши. Поэтому если Маск так поведет себя, Варшава будет искать другого поставщика.

Впрочем, в ответ Маск назвал Сикорского маленьким человечком и приказал министру заткнуться. Правда, потом он довольно быстро изменил свое мнение и заявил, что "не будет отключать Украине интернет".

Дональд Туск тоже отреагировал на спор. "Настоящее лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к меньшим и более слабым. Никогда не высокомерие. Дорогие друзья, подумайте об этом", – написал он.

Тем временем сам Маск продолжает постить мемы про Марс на своей странице в Х.