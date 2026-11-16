Миллионы россиян не имеют туалета дома, а власти мечтают о завоеваниях: Сикорский высмеял приоритеты Кремля

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высмеял новые геополитические требования Москвы в отношении европейской безопасности. Пока российские власти стремятся завоевать иностранные города и выдвигают ультиматумы НАТО, миллионы россиян лишены элементарных бытовых удобств.

Об этом Радослав Сикорский написал в социальной сети Х.

Что сказал Сикорский о российских властях?

Глава польского МИД Радослав Сикорский раскритиковал политические приоритеты Кремля. По его словам, недавние требования российского правительства в очередной раз продемонстрировали особенность политической культуры России.

Сикорский подчеркнул, что российские власти больше озабочены завоеванием иностранных городов, о которых их представители даже не слышали, чем благосостоянием собственных граждан.

Недавние требования российского правительства подчеркивают извечную проблему их политической культуры, а именно то, что они больше заботятся о завоевании иностранного города, о котором никто из них даже не слышал, чем об 11 миллионах россиян, у которых дома нет туалета,

– заявил Радослав Сикорский.

Какие требования Россия выдвинула НАТО?

Заявление Радослава Сикорского прозвучало на фоне новых ультимативных требований Москвы к НАТО. Россия вновь хочет, чтобы Альянс сократил свое военное присутствие в Европе и вернулся к позициям, которые занимал до расширения на восток в 1997 году.

Как сообщает The New York Times, соответствующее требование российская делегация изложила в документе от 10 ноября, который распространила во время переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины. Копию документа получило американское издание, а его подлинность подтвердил еще один источник, знакомый с ходом переговоров.

Фактически Москва вновь выдвинула свои требования, которые выдвигала НАТО еще в декабре 2021 года, за два месяца до начала полномасштабного вторжения в Украину. Их выполнение означало бы вывод войск и военной инфраструктуры Альянса с восточного фланга, в частности из Польши и стран Балтии.