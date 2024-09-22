Мы поддерживаем Украину, но имеем свои требования, – Сикорский

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил поддержку Украины. Однако отметил, что она не является безусловной.

Об этом пишет издание RMF24.

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Что сказал глава МИД Польши

"Мы хотим сохранить двухпартийную поддержку США союза с Европой, поддержки Украины, физического присутствия американских войск в Польше", – заявил Сикорский, который находится в Соединенных Штатах с десятидневным визитом.

Глава польской дипломатии посетил Вашингтон. В ближайшие дни он будет находиться в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а позже вылетит в Детройт, штат Мичиган, где встретится с руководством и работниками завода General Dynamics Land Systems, который является исполнителем польских оружейных заказов (на танки Abrams – прим. ред.). Во время пребывания в Мичигане запланированы также встречи с местной польской общиной, а также с членами Конгресса от этого штата.

Глава МИД Польши подчеркнул, что разговоры об альянсе и отношениях являются очень важными. "Это важный союз для нас, это союз, который позволяет нам чувствовать себя безопаснее", – сказал он.

Его спросили, становятся ли переговоры с Украиной более сложными (в последние дни СМИ сообщают о споре между Сикорским и Зеленским – прим. ред.).

Украина находится под давлением. У нее все хорошо на море, немного хуже на суше. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас также есть свои требования, как это бывает между соседями,

– сказал Сикорский.