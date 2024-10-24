Об этом сообщает RMF24. Отмечается, что Сикорский уже озвучил такое предложение канцлеру Германии Олафу Шольцу.

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Сикорский высказался о выплатах для беженцев

Радослав Сикорский прокомментировал встречу глав четырех государств: США, Франции, Германии и Великобритании в Берлине. Одной из тем обсуждения стала война в Украине.

По его словам, во время одного из разговоров с Олафом Шольцем он посоветовал главе немецкого правительства отдавать социальные выплаты для украинских беженцев Украине.

Я предложил ему, что помощь, которую получают украинские беженцы, – а это может составлять до 1200 евро в месяц – лучше было бы передать непосредственно Украине. Нехорошо, что существует финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу,

– предложил глава МИД Польши.

К слову, прошлом месяце Радослав Сикорский уже заявлял, что он неприятно удивлен большим количеством украинских мужчин в стране. Министр считает, что они должны защищать родную землю у себя дома. Также он поставил под сомнение то, ли нормальным является создание финансовых стимулов для украинских мужчин, чтобы они жили в ЕС.