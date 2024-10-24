Про це повідомляє RMF24. Зазначається, що Сікорський вже озвучив таку пропозицію канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

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Сікорський висловився про виплати для біженців

Радослав Сікорський прокоментував зустріч очільників чотирьох держав: США, Франції, Німеччини та Великої Британії у Берліні. Однією з тем обговорення стала війна в Україні.

За його словами, під час однієї з розмов з Олафом Шольцем він порадив очільнику німецького уряду віддавати соціальні виплати для українських біженців Україні.

Я запропонував йому, що допомогу, яку отримують українські біженці, – а це може становити до 1200 євро на місяць – краще було б передати безпосередньо Україні. Недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали податкову базу,

– запропонував глава МЗС Польщі.

До слова, минулого місяця Радослав Сікорський вже заявляв, що він неприємно здивований великою кількістю українських чоловіків у країні. Міністр вважає, що вони повинні захищати рідну землю у себе вдома. Також він поставив під сумнів те, чи нормальним є створення фінансових стимулів для українських чоловіків, аби вони жили в ЄС.