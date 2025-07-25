+40 градусов: когда и в каких областях сильно пригреет

Часть областей Украины уже вскоре охватит аномальная жара. Кое-где температура воздуха достигнет +40 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Когда будет жара +40 градусов?

В последние выходные июля аномальная жара накроет юго-восточные области Украины. В западных – будут идти дожди.

Метеоролог заметил, что в следующие дни погода будет довольно-таки контрастной. Объяснил, что в западных и северных областях атмосферные фронты и циклоническая деятельность вызовут грозовые дожди, местами также град и шквалы.

Между тем на Юге и частично в центральной части ожидается преобладание сухой и жаркой воздушной массы субтропического происхождения. Температурные показатели будут аномально высокими.

В субботу, 26 июля, на Западе ночью +15 – +20 градусов, днем +27 – +32, только на Закарпатье и Прикарпатье до +35 градусов. На Севере ночью +15 – +20, днем +23 – +28 градусов.

В центральных регионах +17 – +22 и +31 – +36 градусов соответственно. На Востоке ночью +17 – +22, а днем +28 – +33 градуса.

Тем временем в южных областях и Крыму ночью +17 – +22 градуса, днем уже +34 – +39 градусов. Только вдоль побережья морей +28 – +33 градуса.

В воскресенье, 27 июля, в западных областях ночью +16 – +21, днем +21 – +26 градусов. В северных – +14 – +19 градусов и +26 – +31 градус соответственно.

В центральных областях ночью +18 – +23 градуса, днем +33 – +38 градусов. Тем временем на Востоке ночью +16 – +21, а днем +30 – +35 градусов.

Жарче всего будет в южных областях и Крыму. Ночью +19 – +24 градуса, днем +33 – +38, однако местами воздух может прогреться и до +40 градусов.

Интересно! Абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, составляет +33,4 – +39,6 градуса. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях, а также в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.