Раскаленный воздух из Африки вновь приносит в Украину волну сильной жары

Волна сильной жары вновь накроет Украину. В ближайшие два дня температура воздуха местами может достигать +37 градусов.

Насколько долго продлится такая погода, рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда наступит сильная жара?

Как пояснил синоптик, сухой и раскаленный африканский воздух через Балканский полуостров распространится на территорию Украины. Именно поэтому 21 и 22 августа ожидается сильная жара – местами температура достигнет +35…+37 градусов.

Кроме того, интенсивному прогреву будут способствовать малооблачное небо и длительный солнечный нагрев земной поверхности,

– добавил Постригань.

Впрочем, по синоптическим расчетам, эта жара будет кратковременной. Уже 23 августа синоптическая обстановка начнет меняться. Через центральные области пройдет малоактивный атмосферный фронт, который местами принесет небольшие кратковременные дожди с грозами.

Вместе с фронтом начнет поступать свежий воздух из южной части Балтийского моря. Местами температура воздуха составит +15…+20 градусов ночью. А днем воздух прогреется до более комфортных +25…+30 градусов.

Напомним, резкого похолодания в ближайшее время не прогнозируется. До конца недели в Украине будет тепло и преимущественно сухо, а самые высокие температуры ожидаются на юге и юго-востоке.