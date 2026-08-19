Об этом синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит сообщил в комментарии "РБК-Украина".

Станет ли холоднее в ближайшее время?

На вопрос, стоит ли готовиться к резкому понижению температуры, синоптик ответил, что в ближайшие дни его не будет. Как пояснил Семилит, погода будет меняться волнообразно, однако в целом сохранится тепло.

В период с 20 по 24 августа прогнозируют +11…+19 градусов ночью и +24…+30 градусов днем. При этом на юге и юго-востоке воздух прогреется до +34 градусов.

Так, после прохождения атмосферного фронта существенного похолодания не ожидается. "Украина будет оставаться в пределах летнего температурного режима", – добавил синоптик.

Кстати, 21 и 22 августа новый атмосферный фронт принесет кратковременные грозовые дожди на Запад и Север страны. По предварительному прогнозу, уже в воскресенье, 23 августа, осадки прекратятся.

Напомним, что в ближайшее время ожидается типичная для лета погода, хотя она постепенно будет приближаться к осенним условиям. Синоптик пояснил, что самая низкая температура воздуха в настоящее время фиксируется за час до и через час после рассвета. А световой день сокращается, поэтому утра становятся более прохладными.