Про це синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомив в коментарі "РБК-Україна".

Чи похолодає найближчим часом?

На питання, чи готуватись до різкого зниження температури, синоптик відповів, що його не буде найближчими днями. Як пояснив Семиліт, погода змінюватиметься хвилеподібно, однак загалом утримається тепло.

У період 20 – 24 серпня прогнозують +11…+19 градусів уночі та +24…+30 градусів вдень. Водночас на Півдні та південному Сході повітря прогріється до +34 градусів.

Так, після проходження атмосферного фронту суттєвого похолодання не очікується. "Україна залишатиметься в межах літнього температурного режиму", – додав синоптик.

До речі, 21 та 22 серпня новий атмосферний фронт принесе короткочасні грозові дощі на Захід та Північ країни. За попереднім прогнозом, уже в неділю, 23 серпня, опади припиняться.

Нагадаємо, що погода найближчим часом очікується типовою для літа, хоча поступово наближатиметься до осінніх умов. Синоптик пояснював, що найнижчу температуру повітря наразі фіксують за годину до та через годину після світанку. А світловий день скорочується, тому ранки стають прохолоднішими.