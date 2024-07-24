В Украину возвращается сильная жара

Последняя неделя дала украинцам немного отдохнуть от адской жары. Однако уже вскоре на нашей территории снова будут фиксировать высокие температуры.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Когда ожидать возвращения +30 градусов, передает 24 Канал.

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Сильная жара возвращается

Синоптик предупредила, что на выходные и начало следующей недели в Украину снова возвращаются более высокие значения температуры. Как отметила Птуха, солнца будет больше, а воздух будет прогреваться в среднем до +30.

Погода на воскресенье, 28 июля 2024 года / Укргидрометцентр

В частности, уже 26 – 27 июля в Киеве и области будет жарче. Там ночью ожидают до +21 градуса, а дневная температура с 27 июля будет достигать +32 градуса.

Также Птуха рассказала, что на Востоке и на Днепропетровщине с 25 июля будут фиксировать горячие +34 градуса. Однако для этих регионов такие показатели являются достаточно типичными для лета.

На этой неделе еще будет похолодание

К слову, согласно актуальным прогнозом , в субботу, 27 июля, на большей части Украины днем воздух днем. В то же время в западных регионах будет незначительно прохладнее – там температура преимущественно

Как рассказала метеоролог, в то же время 25 июля на Западе будут наблюдать снижение температуры в пределах +21...+26 градусов. Эта тенденция коснется и других регионов – 25 – 26 июля в большинстве областей будет относительная прохлада.

"Все будет зависеть от того, как будет пролегать атмосферный фронт, прохождение которого прогнозируется на четверг и пятницу", – отмечает Птуха.

Синоптик Укргидрометцентра отмечает, что по крайней мере части северных и центральных областей, скорее всего, достанется порция прохлады. В текущем прогнозе погоды ожидается увеличение облачности и осадков. В частности, кратковременные дожди, которые могут сопровождаться грозами на этой неделе сначала заденут западные области и Житомирскую, а затем распространятся на восток и Сумскую область. Впоследствии непогода посетит Винницкую и Одесскую области. В остальных южных областях сухо, как и на востоке после 24 июля.