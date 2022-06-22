Сильное землетрясение произошло в Афганистане и Пакистане: погибли не менее 280 человек

Землетрясение на востоке Афганистана произошло ранним утром в среду, 22 июня. В результате погибли не менее 280 человек, еще более 600 получили ранения.

Землетрясение произошло ночью, когда люди спали

Местные власти отметили, что количество жертв еще может возрасти. Ведь землетрясение произошло ночью, когда люди спали в своих домах, так что многие оказались под их обломками.

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По данным Геологической службы США, землетрясение произошло примерно в 44 километрах от города Хост, близ пакистанской границы, на глубине 51 километр. Сила подземных толчков составила 6,1 балла.

Большинство погибших – в провинции Пактика. Жертвы также находятся в городе Хост и провинции Нангархар.

Ликвидация последствий стихийного бедствия продолжается

По меньшей мере, 100 домов разрушены. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Так что количество жертв может возрасти.

Сильное землетрясение поразило 4 района провинции Пактика, убив и ранив сотни наших соотечественников и разрушив десятки домов. Мы призываем все агентства по оказанию помощи немедленно отправить команды в этот район, чтобы предотвратить дальнейшую катастрофу,

– написал в твиттере заместитель пресс-секретаря правительства талибов Билал Карими.

Землетрясение также ощутили в соседнем Пакистане. Однако сообщений о повреждениях или пострадавших оттуда не поступало.

К слову, политические условия в стране усложняют ситуацию. Поскольку международное сообщество в значительной степени оставило Афганистан после захвата страны талибами в прошлом году на фоне хаотического вывода американских войск из самой продолжительной войны в его истории.

Вероятно, это усложнит любые усилия по оказанию помощи этой стране с населением 38 миллионов человек.

Теракты в Афганистане продолжаются. Так, 11 июня в Кабуле взорвался микроавтобус, перевозивший пассажиров. Четверо человек погибли и еще несколько получили ранения.

Al Jazeera сообщила, что талибы празднуют год с начала захвата страны и в последние месяцы Афганистан страдает от подобных взрывов. Ранее в терактах признавался ИГИЛ.

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