Ударят ли в январе еще сильные морозы: синоптик удивил прогнозом до конца месяца

В Украине снова похолодало. Ожидалось, что в части областей столбики термометров еще достигнут -15 градусов. Но будут ли более сильные морозы до конца месяца.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой погоды ждать на этой неделе. Ударят ли еще сильные морозы в январе, передает 24 Канал.

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Будет ли -30 градусов

В течение этой недели в большинстве областей Украины ожидаются осадки. Преимущественно снег и мокрый снег.

Температурный фон будет в среднем выше нормы на 3 – 6 градусов,

– отметил Кибальчич.

Добавил, что начало недели окажется холодным для жителей северных и восточных областей. Все из-за воздействия арктических воздушных масс. Однако постепенно с середины недели произойдет повышение температуры на фоне циклонической деятельности и слабо выраженных атмосферных фронтов.

"Преобладание пониженного давления будет способствовать выпадению снега и мокрого снега во второй половине недели. В западных и южных областях временами осадки будут наблюдаться в виде дождя и туманы. Не исключены туманы, а также налипание мокрого снега", – спрогнозировал синоптик.

Кстати говоря Самые сильные морозы этой зимой уже были или еще впереди: ждать ли более 25 градусов

Какая будет температура: подробный прогноз