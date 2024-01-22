Ударят ли в январе еще сильные морозы: синоптик удивил прогнозом до конца месяца
Источник:Meteoprog
В Украине снова похолодало. Ожидалось, что в части областей столбики термометров еще достигнут -15 градусов. Но будут ли более сильные морозы до конца месяца.
Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой погоды ждать на этой неделе. Ударят ли еще сильные морозы в январе, передает 24 Канал.
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Будет ли -30 градусов
В течение этой недели в большинстве областей Украины ожидаются осадки. Преимущественно снег и мокрый снег.
Температурный фон будет в среднем выше нормы на 3 – 6 градусов,
– отметил Кибальчич.
Добавил, что начало недели окажется холодным для жителей северных и восточных областей. Все из-за воздействия арктических воздушных масс. Однако постепенно с середины недели произойдет повышение температуры на фоне циклонической деятельности и слабо выраженных атмосферных фронтов.
"Преобладание пониженного давления будет способствовать выпадению снега и мокрого снега во второй половине недели. В западных и южных областях временами осадки будут наблюдаться в виде дождя и туманы. Не исключены туманы, а также налипание мокрого снега", – спрогнозировал синоптик.
Кстати говоря Самые сильные морозы этой зимой уже были или еще впереди: ждать ли более 25 градусов
Какая будет температура: подробный прогноз
- Ночью понедельника 2 – 7 мороза. Впрочем, в северных, Харьковской областях и в Карпатах 13 – 18 градусов. Днем от 4 мороза до 1 тепла, на севере Левобережья 3 – 8 мороза.
- Во вторник, 23 января, ночью также 2 – 7 мороза, днем уже от -2 до +3. Однако, на Востоке 8 – 13 и 2 – 7 мороза соответственно.
- Далее, ночью среды ожидается 4 мороза – 1 тепла, днем 1 мороза – 4 тепла. На Востоке и в Карпатах 7 – 12 ниже нуля. Днем 0 – 5 мороза.
- В четверг температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем от +1 до +6. Однако, на Востоке и в Карпатах ночью еще 3-8 мороза, днем около нуля.
- В пятницу, 26 января, ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем от 1 мороза до 4 тепла.
- В субботу ночью 0-5 мороза, днем от -2 до +3 градусов.
- В воскресенье, 28 января, ночью 1 – 6 мороза, в Карпатском регионе и на крайнем Севере 6 – 11 градусов мороза, днем 4 мороза – 1 тепла.