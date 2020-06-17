К делу нацгвардейца Виталия Маркива привлечены мощные политические игроки. Однако окончательное решение по апелляции будет принимать суд Италии.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил в интервью изданию РБК-Украина.

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Он рассказал, что заседание суда, которое должно было состояться весной, отложили из-за пандемии COVID-19. Апелляция же будет рассмотрена после того, как судебная деятельность будет разморожена.

Заместитель министра иностранных дел рассказал, что следственный эксперимент, который провели близ Славянска, по мнению украинской стороны, подтверждает алиби Маркива.

"Он мог бы быть использован для восстановления справедливости в этом деле. Однако только коллегия итальянских судей может определить брать ли его во внимание", – добавил Евгений Енин.

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