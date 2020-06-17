До справи нацгвардійця Віталія Марківа залучені потужні політичні гравці. Проте остаточне рішення по апеляції буде приймати суд Італії.

Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

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Єнін розповів, що засідання суду, яке мало відбутися весною, відклали через пандемію COVID-19. Апеляція ж буде розглянута після того, як судова діяльність буде розморожена.

Заступник міністра закордонних справ розповів, що слідчий експеримент, який провели поблизу Слов'янська, на думку української сторони, підтверджує алібі Марківа.

"Він міг би бути використаний для відновлення справедливості у цій справі. Однак тільки колегія італійських суддів може визначити чи брати його до уваги", – додав Євген Єнін.

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