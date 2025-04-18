Град размером с перепелиное яйцо: в Ивано-Франковской области бушевала непогода

Днем 18 апреля на Западе Украины выпал град. Ледяные шарики сыпались с неба в нескольких городах Ивано-Франковской области, а в других шел дождь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

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Выходки погоды в Ивано-Франковской области

После того, как погода в Украине стала более весенней после неожиданных заморозков и снегопадов, на западные области надвинулись дожди, грозы и сильный град. В пятницу, 18 апреля, осадки прошли, в частности, в Ворохте и Яремче.

В сети показывают видео сильного града в этих городах. К тому же спасатели предупреждают, что такая погода сохранится до конца суток и продолжится утром 19 апреля. На Западе в субботу синоптики также прогнозируют прогнозируют сильные порывы ветра и грозы.

Сильный град накрыл Ворохту: смотрите видео

Град с грозой в этот день прошел также в селе Микуличин. Жители показали, как стремительно с неба падают ледяные шарики, похожие на снег. Сильный град быстро накрыл поверхность земли.

Град в Микуличине: видео от жителей

В Яремче погода 18 апреля тоже не была весенней. Днем в городе, как и в других населенных пунктах области, начался сильный град. Как рассказывают люди, шарики града были размером, как перепелиное яйцо. Для жителей такая резкая смена погоды стала неожиданностью.

Сильный град в Яремче 18 апреля: видео

Зато всего в 21 километре от Яремче – в городе Надворная прошел ливень, но града не было. После осадков часть неба стала безоблачной.



В Надворной града не было / Фото Вероники Гавриленко, 24 Канал

К слову, ранее синоптики предупреждали, что в части областей Украины несколько дней подряд будут лить дожди.